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Перша парафія покинула лави церкви московського патріархату на Львівщині

Андрій Котенський

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Парафія церкви святих апостолів Петра і Павла у Жовкві, що була підпорядкована московському патріархату, першою на Львівщині перейшла до лав православної церкви України. Про це у Facebook-спільноті «Жовква – моє місто» повідомив настоятель храму архімандрит Маркіян Каюмов.

 

Рішення про покинення лав московського патріархату було прийнято на засіданні Парафіяльної ради.

«Шановні краяни! Возлюблені у Христі брати і сестри! Шанобливо повідомляємо, що сьогодні, 22 грудня парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви приєдналася до Помісної Автокефальної Православної Церкви України. Дане рішення було прийняте на засіданні Парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму. Напередодні Різдва Христового, нехай дух єдності і любові огорне усіх нас та учинить наші серця смиренними яслами Немовляти Христа!», – повідомив Маркіян Каюмов.

Зауважимо, що це вже 10 церква в Україні. яка покинула лави московського патріархату.

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