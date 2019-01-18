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У Турківському районі представили нового настоятеля храму, який перейшов до ПЦУ: попередній чинив протистояння

Вероніка Рой

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У неділю, 13 січня, громада церкви УПЦ (МП) у селі Шандровець Турківського району прийняла рішення про перехід до помісної Православної церкви України. Однак настоятель цього храму не підтримав такого рішення. Відтак, вчора, 17 січня, громаді села Шандровець було представлено нового настоятеля храму. Про це повідомляє прес-служба Турівської районної державної адміністрації.

 

Як йдеться у повідомленні, майже вся громада підтримала перехід до ПЦУ.

«У Шандровці живе 1200 людей. Церква св.Архистратига Михаїла – одна в селі. Парафіяльна громада с.Шандровець просила настоятеля храму, отця Уруського Іллю, перейти разом з ними до новоствореної канонічної помісної Української православної церкви. Проте настоятель храму вибрав інший шлях, а саме: збурення громади, протистояння та висловлення погроз тим, хто вибрав Українську церкву. Хоча він раніше запевняв, що дасть згоду перейти до ПЦУ, але потім відмовився від своїх слів. Священнослужитель відмовився надати ключі від церкви та парафіяльного будинку. Це збурило церковну громаду, бо як церква, так і парафіяльний будинок – це їхня власність. Вони зламали замки в парафіяльному будинку та відкрили замки в церкві», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вчора, 17 січня, в присутності Владики Самбірсько-Дрогобицької єпархії Якова та новопризначеного настоятеля храму отця Ігоря в церкві св.Архистратига Михаїла села Шандровець було проведено подячний молебень та представлено громаді нового настоятеля храму.

Додамо, що це вже шоста парафія Московського патріархату, яка перейшла до Єдиної помісної церкви України.  Першою до лав Православної церкви України перейшла церква Петра і Павла у Жовкві, яка є найбільшим храмом УПЦ МП на Львівщині. Згодом такі рішення погодили церкви УПЦ МП у селах Піщани та Верчани (Стрийський район) та м. Угнів (Сокальський район). Також церква у селі Карів Сокальського району, яка входить до складу УПЦ МП,  ухвалила рішення перейти до Православної церкви України. Загалом у Львівській області існує 60 громад УПЦ МП.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.

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