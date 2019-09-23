У Залізничному районі встановили перший підземний смітник

На вулиці Ранковій, що у Залізничному районі Львова, встановили підземний контейнерний майданчик для твердих побутових відходів вартістю 320 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На новому майданчику розмістили 4 контейнери для змішаних відходів – по 1,1 м³ кожен. Поряд також стоять контейнери закритого типу – так званих «дзвіночків» для збору пластику та скла. Тож тепер, завдяки тому, що контейнери для змішаних відходів повністю заховані під землею, вдасться уникнути неприємного запаху та впливу опадів, не буде доступу різноманітних тварин, й сама територія виглядатиме значно привабливіше. Таких майданчиків згодом по місту буде значно більше.

Процес встановлення майданчика тривав близько двох місяців. На сьогодні контейнери змонтовані, підключені та успішно випробувані. Вони є повністю під землею і виходять назовні у вигляді урн, які зроблені з міцної нержавіючої сталі та покриті якісною порошковою фарбою.

Переваги такого механізму – очевидні. Нова технологія дозволяє локалізувати неприємні запахи, робить прибудинкову територію естетично привабливішою за рахунок того, що контейнери заховані повністю під землею. Також – сприяє покращенню санітарного стану загалом та захищає сміття від опадів та вітру (воно не намокає та не розлітається). Завдяки корозійностійким матеріалам, експлуатація контейнерних майданчиків розрахована на десять років.

Що важливо, нові контейнери призначені для звичайних побутових відходів. Тож викидати об’ємне сміття (великогабаритні та будівельні відходи) у них категорично не можна!

Мешканців міста закликають обережно користуватися таким обладнанням й не займатися вандалізмом. Також днями біля майданчика встановлять відеонагляд.

Зазначимо, що перший підземний контейнерний майданчик для збору побутових відходів торік встановила власним коштом компанія «Грінера Україна» на пл. Соборній. Незабаром після цього територія довкола контейнерів просіла, тож фірмі довелося все переробити.

Нагадаємо, наприкінці червня мерія оновила концепцію сортування сміття. Яким чином у Львові збираються відсортовувати відходи, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2018 року мерія також запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

Додамо, що нещодавно у Львові також запрацювала перша сортувальня відходів. Де саме вона знаходиться, які відходи туди можна приносити, читайте тут.

Фото: ЛМР