Мерія оновила концепцію сортування сміття. Що зміниться для львів’ян?

Сьогодні, 20 червня, сесія Львівської міської ради внесла зміни до концепції сортування твердих побутових відходів, яку затвердили ще у 2017 році. «За» відповідну ухвалу проголосували 43 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Згадана концепція раніше передбачала сортування сміття на мокру та суху фракції, небезпечні для довкілля відходи й інші відходи. Однак тепер цей перелік розширили, суттєво збільшивши суху фракцію, а також додали окремо скло, змішані, небезпечні для довкілля та великогабаритні відходи.

Відтак сміття у Львові тепер сортуватимуть таким чином:

мокра фракція (органічні відходи) – садові відходи (скошена трава, дрібні гілки) та харчові відходи (рештки овочів і фруктів, залишки їжі, шкаралупи);

(органічні відходи) – садові відходи (скошена трава, дрібні гілки) та харчові відходи (рештки овочів і фруктів, залишки їжі, шкаралупи); суха фракція:

пластик (пластикові пляшки, поліетиленові пакети, пластикова тара від косметичних засобів та побутової хімії);

макулатура (газети, каталоги, журнали, зошити, книжки, офісний папір і картон);

метал (металобрухт і кольорові метали, металеві кришки, корки та консервні банки);

комбінована упаковка (упаковка з-під молока, соків тощо);

скло – пляшки з-під напоїв, банки, скляна тара від косметичних засобів, склобій;

– пляшки з-під напоїв, банки, скляна тара від косметичних засобів, склобій; змішані відходи – відходи, які не підлягають переробці, а також ті, які не можна викидати в інші контейнери;

– відходи, які не підлягають переробці, а також ті, які не можна викидати в інші контейнери; небезпечні для довкілля відходи – відходи електронного й електричного обладнання, ті, які містять ртуть;

– відходи електронного й електричного обладнання, ті, які містять ртуть; великогабаритні та дрібні побутові відходи.

«Відсортовану суху фракцію та скло доцільно реалізовувати відповідним підприємства для вторинної переробки та повторного використання. Натомість мокру фракцію слід переробляти на відповідних майданчиках для компостування з подальшим використанням отриманого компосту як в технічних цілях, так і в сільському господарстві», – вказано у пояснювальній записці до проекту ухвали.

Для того, аби львів’яни могли вільно по-новому сортувати відходи, до 1 вересня на сміттєвих майданчиках мають встановити необхідні контейнери та урни.

До 1 вересня мерія ще має затвердити схему розміщення майданчиків для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів. До слова, такі вже працюють у Львові на вул. Льва, 4-А і на вул. Жовківській, 18. До вересня у міській раді також мають ухвалити програму поводження з твердими побутовими відходами у Львові на 2019-2021 роки та схему санітарної очистки міста.

Також до жовтня цього року виконавчий комітет Львівської міської ради має затвердити методику окремого збору та вивезення харчових і садових відходів, яким чином їх будуть компостувати, а також подальше використання утвореного компосту.

Прийнята ухвала передбачає й проведення інформаційної кампанії, у межах якої львів’ян вчитимуть, як правильно сортувати сміття. Також відповідні заняття до кінця 2019 року будуть проводити у навчальних закладах міста.

«Це є дуже важливе рішення, тим більше, що зараз місто готується до конкурсу із визначення надавачів послуг (сміттєвих перевізників, – ред). Всі ці зміни мають бути враховані в умовах конкурсу. Також всі ці правила роздільного збору відходів ми враховуватимемо при підготовці наступних документів», – підкреслив під обговорення директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Зазначимо, що наразі біля більшості будинків львів’ян є баки для роздільного збору скла, пластику, змішаних відходів, подекуди є ще облаштовані контейнери для паперу.

У листопаді 2018 року мерія запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

Нагадаємо, нещодавно у Львові також запрацювала перша сортувальня відходів. Де саме вона знаходиться, які відходи туди можна приносити, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, сміття зі Львова обласна адміністрація вивозитиме до кінця червня. З 1 липня ОДА назад поверне Львівській міській раді «сміттєві повноваження». Своєю чергою у мерії нещодавно заявили, що готові знову вивозити відходи.