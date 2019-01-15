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На перші у Львові компостери для органіки планують витратити 2,6 мільйона гривень

Наталя Дуляба

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ЛКП «Зелене місто» оголосило тендер на придбання двох контейнерів для компостування органічних відходів. Відповідне оголошення розмістили на порталі публічних закупівель Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться в умовах тендеру, компанія-переможець має до 1 березня доставити до Львова два контейнери для компостування органічних відходів. При цьому їхня вартість не повинна перевищувати 2 640 440 гривень.

Компостери мають бути новими, не раніше 2016 року випуску. Вони повинні вміщати не менше, ніж 20 тонн відходів, і при цьому зменшувати на 90% неприємний запах органіки.

Також контейнери мають бути обладнані GPS-системою, містити показники контролю вмісту відходів та показувати їхню температуру. Видалення інфільтрату з органіки має відбуватись через сполучний човниковий клапан.

ЛКП «Зелене місто» хоче від поставника отримати 12 місяців гарантії на експлуатацію компостерів.

Сам аукціон запланований на 31 січня, свої пропозиції компанії можуть подавати до 30 січня.

Нагадаємо, аби зменшити відсоток захоронення відходів на полігоні, нещодавно Львівська міськрада запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Згідно з ним, на сміттєвих майданчиках, які обслуговує «Львівспецкомунтранс», мають встановити контейнери для збору органічних відходів. Вивозити їх буде спеціальний сміттєвоз, а потім органіку компостуватимуть за допомогою спеціального обладнання. Компостувальні майданчики мають обладнати у Львові до 1 червня цього року.

Також до 1 березня контейнери для органіки встановлять і на майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів, що на вул. Льва, 4-А і на вул. Жовківській, 18.

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