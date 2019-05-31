У Львові запрацювала перша сортувальня відходів. Що можна здавати на переробку?

На території заводу «РЕМА», що на вулиці Заводській, 31, відкрилася перша у Львові сортувальня відходів. Сюди на переробку мешканці можуть приносити більше 20 видів вторинної сировини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

На станції працює консультант, який допомагає розібратися з особливостями розділення ресурсоцінних відходів від сміття. Так, сюди львів’яни можуть приносити макулатуру, пластики різних типів, упаковку тетра-пак, металеві відходи тощо. Все це на місці сортують у відповідні контейнери, а після накопичення пресують і відправляють на переробку.

Таку сортувальню організували активісти громадської організації «Зелена коробка». Вона працює з понеділка по п’ятницю з 17:00 до 20:00 год., а в суботу – з 12:00 до 17:00 год.

У планах активістів перетворити сортувальню на громадський навчальний простір, де можна буде навчитися правильному поводженню із відходами, зібраними вдома чи на роботі.

«Ми підтримуємо такі громадські ініціативи, адже вони сприяють формуванню культури поводження з відходами. Цей проект є особливо корисний для Львова, адже з початком запуску майбутнього сміттєпереробного заводу на рівні всього міста буде запроваджене сортування відходів. І такі ініціативи допомагатимуть мешканцям в адаптації до змін. Також перша сортувальня побутових відходів є важливою для втілення загальноміської просвітницької кампанії щодо раціонального поводження з відходами.», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Зазначимо, що наразі біля будинків львів’ян є баки для роздільного збору скла, пластику, змішаних відходів, подекуди є ще облаштовані контейнери для паперу. Нещодавно у Львові заговорили про окремі контейнери для збору органіки, втім їх спочатку встановлять лише на 20% території міста.

Як повідомляв Львівський портал, зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян має вивозити окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

Про те, як правильно сортувати сміття, читайте тут.