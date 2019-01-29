До 1 березня у Львові встановлять контейнери для збору органічних відходів. Перелік адрес

До 1 березня сміттєві майданчики, що розташовані біля житлових будинків, обладнають окремими контейнерами для збору органіки. Втім баки для такого виду відходів з’являться не у всьому місті, а лише частково у Франківському районі. Про це йдеться у відповіді департаменту з питань поводження з відходами міськради Львова на інформаційний запит Львівського порталу.

Торік у листопаді мерія запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Таким рішенням встановлено, що контейнери для збору органіки мають облаштувати на території, яку обслуговує комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс».

Львівський портал з’ясував, що окремі контейнери для органіки встановлять наразі лише у Франківському районі у межах ЛКП «Південне». Відтак до 1 березня такі баки з’являться на сміттєвих майданчиках при дев’ятьох житлових будинках:

вул. В. Великого, 65;

вул. В. Великого, 79;

вул. В. Великого, 83-89;

вул. В. Великого, 85-А;

вул. В. Великого, 91;

вул. В. Великого, 113;

вул. В. Великого, 117;

вул. Наукова, 54-А;

вул. Симоненка, 3.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме його на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

На купівлю цих двох контейнерів, які компостуватимуть привезену органіку, у бюджеті Львова передбачили більше 2,6 мільйона гривень. Вони вміщатимуть не менше, ніж 20 тонн відходів, і при цьому мають на 90% зменшувати неприємний запах таких відходів.

Чи будуть продавати отриманий компост, який є органічним добривом, у міськраді Львова наразі не кажуть. Також невідомо, куди саме діватимуть закомпостовану органіку.

«Пілотний проект зі збору харчових і садових відходів передбачає використання компосту на власні потреби міста. Рішення щодо реалізації компосту може бути розглянуте після аналізу цього проекту», – пояснюють у департаменті з питань поводження з відходами.

Зазначимо, що баки для збору органіки до 1 березня встановлять не лише біля визначених будинків у Франківському районі, а й на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів, що на вул. Льва, 4-А і на вул. Жовківській, 18.

Коли саме в інших районах Львова з’являться окремі контейнери для органіки, поки невідомо, адже для цього потрібне окреме рішення мерії. Наразі біля будинків львів’ян є баки для роздільного збору скла, пластику, змішаних відходів, подекуди є ще облаштовані контейнери для паперу.

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Фото: nowaste.com.ua