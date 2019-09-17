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Отруєння у ресторані на Кульпарківській: кількість хворих зросла до 7 осіб

Наталя Дуляба

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Станом на сьогодні, 17 вересня, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували сімох людей, які отруїлися під час святкування весілля у ресторані «Сінатра», що на вул. Кульпарківській, 230. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Перших чотирьох хворих зі симптомами гострого ентероколіту госпіталізували упродовж 15-16 вересня. Станом на 17 вересня кількість постраждалих зросла до семи осіб.

Встановлено, що у суботу, 14 вересня, всі вони святкували весілля у ресторані «Сінатра», що на вул. Кульпарківській, 230. Після бенкету львів’яни «отримали» нудоту, біль у животі, високу температуру тіла та пронос.

«Зі слів пацієнтів, вони вживали різноманітні страви з м’яса і риби. Їхній стан – середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Нацполіції Львівщини Львівському порталу повідомили, що за цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, призначено експертизи.

Нагадаємо, на початку червня під час святкування весілля 44 людини отруїлися в кафе «Червона рута», що на Сихові. Згодом кількість постраждалих зросла до 55 осіб. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. А заклад харчування закрили. Під час перевірки ресторану працівники Держпродспоживслужби та лабораторного центру МОЗ України виявили низку порушень. Детальніше про них читайте тут.

Також нещодавно у ресторані «Княжий двір» у Сокільниках отруїлися люди. Причиною стала сальмонела. Ця бактерія також вклала на лікарняне ліжко людей, які нещодавно святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Як повідомляв Львівський портал, у червні 14 людей отруїлися в ресторані «Озон», що в Кам’янці-Бузькій. Також на Турківщині мешканці отруїлися на поминках, а в Золочеві – люди, що святкували весілля у місцевому кафе.

Детальніше про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, читайте за посиланням.

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