П’ять правил безпечної їжі. Медики нагадують, як вберегтися від отруєння

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших захворювань, особливо влітку. Такі інфекції можуть призвести до серйозних ускладнень, тому медики вкотре нагадують правила, дотримання яких унеможливить отруєння та збереже ваше здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Гострі кишкові інфекції зазвичай спричиняють бактерії чи віруси, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою, через брудні руки і предмети побуту.

Втім найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження: м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти, а також у немитих фруктах й овочах.

Найпоширенішими симптомами гострих кишкових інфекцій є слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея. При перших симптомах обов’язково звертайтеся до лікаря!

«Щоб вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені, дотримуйтеся п’яти простих кроків до безпечнішої їжі, а також купайтеся у безпечних водоймах», – наголошують медики.

5 кроків до безпечної їжі

Підтримуйте чистоту:

мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу

мийте руки після відвідування туалету

вимийте і продезинфікуйте всі поверхі і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі

захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.

Відокремлюйте сиру їжу від готової:

відокремлюйте сире м’ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів

для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками

зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами

Ретельно готуйте їжу:

ретельно прожарюйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і морепродукти

доводьте страви до кипіння, щоб переконатися, що вони готувалися щонайменше при 70°С

сік м’яса чи птиці при приготуванні повинен бути прозорим, а не рожевим

добре підігрівайте приготовану їжу

Зберігайте їжу при безпечній температурі:

не залишайте приготовану їжу при кімнатній температурі більш ніж на 2 години

зберігайте приготовані страви гарячими (60°С) аж до подачі до столу

не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику

не розморожуйте продукти при кімнатній температурі

Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти:

використовуйте чисту або очищену воду

обирайте свіжі і незіпсовані продукти

ретельно мийте овочі і фрукти, особливо, якщо вживатимете їх сирими

не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності

Також медики додають: віруси чи бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу. Тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють важливу роль у запобіганні зараження їжі.

Як повідомляв Львівський портал, влітку у Львові так області стрімко зросла кількість харчових отруєнь у закладах громадського харчування. Так, на початку червня у ресторані «Червона рута» на Сихові під час святкування весілля отруїлись 55 людей. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження, а сам заклад харчування закрили.

Згодом у місцевому кафе у Кам’янці-Бузькій отруїлись 14 людей, в ресторані «Княжий двір» під Львовом – також 14 відвідувачів. Нещодавно до лікарні потрапили десятеро мешканців Турківщини, які отруїлися на поминках.

На початку серпня на лікарняне ліжко потрапили люди, що святкували у місцевому кафе в Золочеві весілля.