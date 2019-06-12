Масове отруєння у ресторані «Червона рута»: фахівці виявили у закладі чимало порушень

У ресторані «Червона Рута» у Львові, у якому отруїлося 55 людей, фахівці Держпродспоживслужби та Львівського лабораторного центру виявили були значні порушення у приготуванні страв, а в усіх досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії. Таку інформацію озвучили сьогодні, 12 червня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає прес-служба Львівської міськради.

«Перші повідомлення ми отримали у неділю, й одразу Держпродспоживслужба із лабораторним центром виїхали для проведення обстежень і відбору лабораторних проб харчових продуктів. У закладі допущено дуже серйозні порушення. Перш за все, дозволено привести певні страви організаторами весілля, які теж могли спричинити отруєння. Але і в самому закладі були надзвичайно великі порушення санітарного законодавства. У харчоблоці стелі, підлоги — усі уражені грибком», — розповіла головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько.

З її слів, також була порушена технологія приготування справ — готували страви, які заборонені для приготування в літній період. А це заливна риба, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечена печінка тощо. Тобто було багато страв, які є небезпечними в епідемічному відношенні в цей період. Окрім того, в закладі на всі страви, які готувалися, відсутні технологічні картки і документи, які засвідчували б якість продуктів. Також весь персонал, який був залучений до приготування страв, не мав медогляду й не пройшов гігієнічного навчання. Тому, з її слів, це все були фактори, які могли сприяти виникненню цього захворювання.

«Відібрано 12 проб готових кулінарних виборів, 20 змивів і обстежено персонал на носійство кишкової групи та стафілококу. Результатів ще немає, вони в роботі. Окрім того, вчора на 9 годину вечора уже почали поступати люди, які були не на весіллі, а на бенкетах наступного дня. На сьогодні ми маємо 55 людей потерпілих, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 людей, з них 5 дітей», — додала Зоряна Стоцько.

Відтак, ресторан закрито з 10 червня, скеровано припис для усунення недоліків і складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за цим фактом.

«Лабораторні дослідження уже виписуються, і дуже багато є відхилень: брудний посуд, у всіх кулінарних виробах виявлені хвороботворні бактерії: стафілокок, кишкова паличка», — зазначила завідувач Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук.

Як зауважили фахівці Держпродспоживслужби у Львівській області, заклад не зареєстрований — тобто працював самовільно.

Нагадаємо, всі хворі 8 червня 2019 року були гостями на весіллі в ресторані «Червона Рута» у м. Львові по вул. Хуторівка, 26. На весіллі було близько 100 осіб. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження.

Також сьогодні стало відомо, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні почали звертатися люди, які харчувалися в ресторані «Червона Рута» після сумнозвісного весілля.