Остап Патик: «У будівлі «Океану» доречно зробити меморіальну кімнату автора її мозаїки»

Син автора зруйнованої мозаїки магазину «Океан» Остап Патик про її реконструкцію та своє бачення використання приміщення:

«У першу чергу я тішуся, що процес пішов, незважаючи на всі прикрі ситуації, які були до того. Люди роблять помилки, але добре, коли вони вміють їх визнати і виправити це. Місто і забудовник добре відреагували на ситуацію, яка склалась, і зараз ні в кого немає сумніву, що все треба відновлювати.

Щодо технічно виконання, то сьогодні зранку я вже був на об’єкті і говорив з виконробами, які готові взяти на себе функції по відновленню. Сьогодні треба укріпляти стіну, бо маємо ризик, що вона почне нахилятися. Перед тим захистити ті 12% мозаїки, яка збережена. Також будується ангар, який буде захищати від дощу, сонця людей, які будуть працювати. Якщо все піде успішно, плануємо завершити ще до кінця тепла. Після того, як мозаїка буде відновлена, забудовник отримає право продовжити будівництво.

Верхній поверх забудовник обіцяв віддати місту під мистецький простір. Що саме там буде, ще не відомо. Але мені особисто обіцяв хоч 15 кв м виділити на меморіальну кімнату про батька. Тому що музею Володимира Патика у Львові немає. Фінансово родина не потягне, але є достатньо творів, щоб оформити цю кімнату. Володимир Патик був лауреатом Шевченківської премії та почесним громадянином міста. Тому, я вважаю, що це буде доречно. Це те, за що воюю я, а решта вирішить сесія міської ради».

Фото: Інтерв’ю з Україною