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У Дрогобичі завершили пошуки під руїнами заваленого будинку

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 29 серпня, пошуково-рятувальні заходи під під завалами будинку у Дрогобичі на вул. Грушевського, 101 завершено. Вночі рятувальники виявили ще шість тіл, загальна кількість жертв обвалу зросла до вісьмох осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

«Пошуково-рятувальні роботи завершено. За оперативною інформацією під завалами людей не має. Тривають роботи з розбору завалу будівельних конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Цієї ночі під руїнами заваленого будинку у Дрогобичі  виявили ще шість тіл. Відтак загальна кількість жертв обвалу зросла до вісьмох. Врятувати вдалося сімох людей, п’ятеро із них – діти.

Загалом тут у цілодобовому режимі працювали майже пів тисячі рятувальників, поліцейських, кінологів, нацгвардійців та психологів.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Двох дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, втім згодом відкрили ще одне. Тепер у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

Через трагедію у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Фото: ДСНС, поліція

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