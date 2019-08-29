Рекультивація Грибовицького сміттєзвалища: стартували підготовчі роботи

На Грибовицьому сміттєзвалищі розпочали підготовчі роботи до комплексної рекультивації. Їх обіцяють завершити до кінця цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У мерії наголошують, що це дасть можливість після проведення тендеру ЄБРР на визначення генерального підрядника робіт з рекультивації, відразу, без перерви розпочати всі інші роботи. Йдеться, зокрема, про формування технологічного екрану, встановлення геомембрани та виположування схилів. Паралельно відбуватиметься дегазація.

«Зараз найкращий час приступити до реальних робіт з рекультивації полігону і ми задоволені тим, що це нарешті стало можливим завдяки зусиллям міської влади та за підтримки наших партнерів із ЄБРР. Це дає нам змогу казати про реальне вирішення проблеми у Грибовичах і ми повинні в повній мірі використати всі наявні ресурси, аби зробити це якнайшвидше. Також це чудова нагода для співпраці наших науковців із колегами з інших європейських країн. Проект дуже складний і це колосальний досвід для усіх, хто братиме у ньому участь», – розповів Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто».

Фахівці підготують територію до виположування схилів та сформують підпірні дамби.

«Паралельно відбуватиметься дегазація полігону. У тілі сміттєзвалища пробурять свердловини для видобутку біогазу та встановлять генераційну установку. В результаті буде зведено до мінімуму шкідливий вплив від потрапляння біогазу у повітря, а комунальне підприємство зможе отримати доходи, які компенсують частину витрат на рекультивацію», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Він водночас наголосив, що до кінця року має бути зроблена дамба та очищене озеро інфільтрату.

«Сьогодні, фактично, ми стартуємо з роботами по рекультивації Грибовицького полігону. Ця частина робіт виконується за кошти місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість орієнтовно 360 млн грн. Частина, про яку ми говоримо, — це 30 млн грн. До кінця року має бути зроблена дамба, яка від лісу дійти аж до межі, має бути очищено озеро інфільтрату і починаючи з листопада прийде якісна німецька установка, яка буде очищати інфільтрат 300 м куб. на добу. Наше завдання – щоб ми за рік повністю очистили ці озера, щоб інфільтрату не було», – зауважив мер Львова.

Нещодавно Львівська міська рада оголосила міжнародний тендер на вибір підрядника з комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Як писав Львівський портал, тендер на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища мали оголосити ще до кінця 2018 року, втім цього так і не сталось.

Також ми інформували про те, що за підготовку полігону до рекультивації харківська фірма отримає 30,9 мільйона гривень.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Фото: ЛМР