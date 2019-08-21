Рекультивація Грибовицького сміттєзвалища. Мерія оголосила міжнародний тендер

Львівська міська рада оголосила міжнародний тендер на вибір підрядника з комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Проведе конкурс ЛКП «Зелене місто», відповідно до процедури міжнародних закупівель, визначеної ЄБРР. Йдеться про заходи, які відбуватимуться в межах комплексної рекультивації полігону.

«Роботи проводитимуть у дві фази: технічна та біологічна рекультивація. Так, технічна частина має бути завершена впродовж 665 днів. Підрядник має виконати роботи з вирівнювання й терасування всієї поверхні (тіла) полігону, прокласти канали для збору та видалення незабруднених дощових та талих вод з північного заходу по обидва боки тіла полігону, виконати технологічний захисний екран, збудувати захисну дамбу для стабілізації схилу, а також інші роботи, передбачені проектом», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Компанії, що братимуть участь у тендері, мають відповідати мінімальним критеріям щодо фінансової міцності учасника, основного досвіду у сфері будівельних робіт та реалізації аналогічних за потужністю та обсягами об’єктів у ролі генерального підрядника чи субпідрядника, особливого досвіду учасника (зокрема – й персоналу) в проведенні земляних робіт, очищенні фільтратів, укладанні геомембран та геосинтетичних покриттів, дегазації тощо.

Тендер є відкритими для учасників з усіх країн, за умови наявності належного досвіду виконання аналогічних за природою та розмірами проектів. Участь у тендері можуть брати також консорціуми та спільні підприємства. Переможець конкурсу повинен буде створити постійний офіс в Україні.

Тендерні пропозиції можна подати до 12:00 год 18 жовтня 2019 року. Їх відкриватимуть у присутності представників учасників тендеру, які зголосяться бути присутніми.

З повним переліком вимог можна ознайомитися на сайті ЄБРР за посиланням. Закупівлю буде здійснено за кошти позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Фонду «Чисті технології» (CTF) та гранту Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).

Як писав Львівський портал, тендер на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища мали оголосити ще до кінця 2018 року, втім цього так і не сталось.

Також ми інформували про те, що за підготовку полігону до рекультивації харківська фірма отримає 30,9 мільйона гривень.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.