Посол Польщі заявив про готовність допомогти постраждалим у Дрогобичі

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький висловив співчуття родинам жертв трагедії в Дрогобичі і заявив про готовність польської сторони надати підтримку жителям міста, які втратили дах над головою. Про це йдеться в листі дипломата до голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, копію якого оприлюднило Посольство Польщі в Україні у Facebook, передає «Укрінформ».

«Я глибоко зворушений повідомленням про трагедію, що сталася у м. Дрогобич – обвал у чотириповерховому житловому будинку, внаслідок якого загинули восьмеро людей, у тому числі п’ятирічний хлопчик. Прагну висловити почуття щирого жалю та співчуття родинам жертв, а постраждалим побажати швидкого одужання. Прошу прийняти запевнення у тому, що ми готові надати підтримку особам, які втратили дах над головою», – написав Ціхоцький.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

Двох потерпілих дітей разом із їхньою матір’ю після стабілізації на реанімобілях доправили на лікування до Львова. Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальших руйнувань.

Через трагедію на Львівщині оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку. Також небайдужі уже збирають кошти, аби допомогти постраждалим дрогобиччанам.

Станом на ранок 29 серпня усі пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу у Дрогобичі завершили.

Додамо, що правоохоронні органи вже затримали двох працівників комунального підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу житлового будинку.