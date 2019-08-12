Е-квиток: на створення центру обслуговування пасажирів у Львові витратять майже 7 мільйонів

ЛКП «Львівавтодор» оголосило тендер на реставрацію нежитлового будинку на вул. Горбачевського, 10, який є пам’яткою архітектури, під центр обслуговування пасажирів. Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Триповерхову нежитлову будівлю на вул. Горбачевського, 10 ЛКП «Львівавтодор» переобладнає під центр обслуговування пасажирів, який збираються відкрити спеціально до впровадження у громадському транспорті Львова електронного квитка.

Тут львів’яни зможуть з’ясувати будь-які питання щодо електронної оплати проїзду, отримуватимуть іменні картки для проїзду у громадському транспорті. Такий центр працюватиме за принципом ЦНАПу, також тут діятиме кол-центр.

Відтак на реставрацію і пристосування приміщень у будинку №10 на вул. Горбачевського ЛКП «Львівавтодор» готовий заплатити 6 997 347 гривень.

У будівлі, зокрема, хочуть зміцнити фундаменти, провести гідроізоляцію, замінити вікна, відновити фасад, встановити пожежну сигналізацію, громовідвід, системи опалення і кондиціонування. Всередині будинку потрібно відремонтувати кімнати, провести необхідні комунікації. Виконати всі роботи компанія-переможець торгів має до 29 травня 2020 року.

Вул. Горбачевського, 10. Фото – Вікіпедія

Свої пропозиції підприємства подавати можуть включно до 19 серпня, сам аукціон відбудеться 20 серпня.

Зазначимо, що вілла на вул. Горбачевського, 10 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Її звели у стилі сецесії 1905 році за проектом архітектора Юзефа Висоцького.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівавтодорі обіцяли, що центр обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського запрацює цієї осені. Відтак львів’ян, які мають пільги на проїзд у громадському транспорті, закликали зареєструватися в Єдиному реєстрі пільгових осіб, адже після введення е-квитка одного посвідчення вже буде недостатньо.

Нагадаємо, 12 лютого в ЛКП «Львівавтодор» розкрили пропозиції учасників тендеру на впровадження електронного квитка у громадському транспорті Львова. Вводити е-квиток у місті хочуть п’ять компаній. Протягом наступного місяця-півтора їхні пропозиції перевірятимуть, а визначити фірму-переможця і підписати з нею договір мерія планує у травні-червні цього року.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Однак у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Такі абонементи за бажанням львів’ян також можуть стати іменними. Відтак якщо людина придбала річну картку на проїзд, але загубила, то зможе відновити її, вказавши відповідні персональні дані.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.