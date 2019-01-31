Львів’ян закликають ігнорувати громадський транспорт до введення е-квитка

Для того, щоб встановити прозорий тариф на проїзд у маршрутках, Львівську міську раду просять негайно впровадити електронний квиток в усьому громадському транспорті. Відповідну петицію до мерії зареєстрували в Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Автор петиції Олег Гаразд наголошує, що тариф на проїзд у громадському транспорті Львова піднімають, натомість прозорим він може бути тільки після введення електронного квитка.

«Вимагаю негайного впровадження електронного квитка для прозорості встановлення тарифів. Очевидно, всім вигідно, щоб ніхто нічого не знав… Тому у випадку відмови пропоную безстрокове ігнорування громадянами транспорту до задоволення вищевказаних вимог», – йдеться у петиції.

Під петицією підписались наразі 25 львів’ян. Для того, щоб її розглянула Львівська міська рада, потрібно набрати 500 голосів. Збір підписів триватиме протягом наступних двох місяців.

Нагадаємо, від завтра, 1 лютого, вартість проїзду у маршрутках Львова зросте із 5 до 7 гривень. Водночас пенсіонери та особи з інвалідністю ІІІ групи знову будуть їздити безкоштовно у громадському транспорті міста.

Як повідомляв Львівський портал, зараз у Львові знову заговорили про відтермінування електронного квитка: встановлювати необхідне обладнання у громадський транспорт планують лише влітку 2020 року, а реально користуватись е-квитком львів’яни зможуть орієнтовно у 2022 році.

При цьому у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році.

У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

На впровадження електронного квитка ЄБРР надав Львову 10 млн євро кредиту, а загальна вартість цього проекту становить 11,2 млн євро.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові та скільки львів’яни платитимуть за проїзд, читайте тут.

Додамо, що в громадському транспорті Києва вже діє е-квиток, вже найближчим часом він запрацює повноцінно.