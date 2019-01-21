Незабаром у громадському транспорті Києва повноцінно запрацює е-квиток

Влада Києва обіцяє найближчим часом запустити масове використання єдиного електронного квитка для проїзду у міському пасажирському транспорті. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

«В листопаді-грудні ми тестували систему єдиного електронного квитка у наземному транспорті. Перший етап – це був запуск для пільговиків з 1 січня цього року. Достатньо скоро ми окремо вам повідомимо про масове використання єдиного електронного квитка у наземному та підземному транспорті…Найближчим часом ми анонсуємо масовий запуск єдиного електронного квитка», – розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

На прохання уточнити, чи буде це восени, чи влітку, Назаров відповів: «Думаю, це зовсім найближчим часом».

Зазначимо, що для впровадження системи єдиного електронного квитка в комунальному транспорті Києва встановили спеціальне обладнання – валідатори. З 1 листопада 2018 року розпочалось тестування нової системи оплати проїзду за допомогою е-квитків. Після цього етапу передбачався період дослідної експлуатації системи.

Передбачено, що право пасажиру на отримання транспортних послуг надаватиметься на підставі: електронного квитка, зареєстрованого в АСОП (у вигляді транспортної картки чи одноразового QR-коду); проїзних квитків; посвідчення чи довідки, що дає право на пільговий проїзд згідно з законодавством; студентського (учнівського) квитка; багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина».

Після проведення дослідної експлуатації систему автоматизованої оплати планують ввести у промислову експлуатацію з 31 жовтня 2019 року на всіх видах міського пасажирського транспорту.

У перехідний період, який триватиме до 1 листопада 2019 року, у пасажирському транспорті можна буде придбати звичайні квитки (чи жетони в метрополітені). Вартість однієї поїздки у цей період залишається без змін. Придбати квитки можна у звичайних для жителів та гостей Києва місцях (у кондуктора в транспорті, на зупинках).

У Києві картка – носій е-квитка – коштуватиме орієнтовно 40 грн і поверненню не підлягатиме. Після придбання і перед початком використання картку необхідно зареєструвати (активувати) в особистому кабінеті користувача електронних послуг. 17 січня 2019 року у наземному транспорті Києва за допомогою валідаторів почали фіксувати проїзд пільговиків-власників «Картки киянина».

Нагадаємо, нещодавно у Львові вкотре заговорили про відтермінування електронного квитка. Тепер встановлювати необхідне обладнання у громадському транспорті планують влітку 2020 року, тоді як раніше мерія обіцяла розпочати цей процес із січня 2019 року.

Як повідомляв Львівський портал, раніше електронний квиток у тестовому режимі мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році.

У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Водночас ще 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

При цьому фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

На впровадження електронного квитка ЄБРР надав Львову 10 млн євро кредиту. При цьому загальна вартість цього проекту становить 11,2 млн євро.

Додамо також, що львів’яни самі обрали назву для майбутнього електронного квитка – «ЛеоКарт». Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.