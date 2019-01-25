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Міськрада Львова підняла вартість проїзду у маршрутках до 7 гривень

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради встановив новий тариф на проїзд у маршрутках. Вже із початку лютого львів’яни платитимуть не 5, а 7 гривень. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Виконавчий комітет підняв вартість проїзду у маршрутках міста до 7 гривень, хоча економічно обґрунтований тариф становить 8 гривень 20 копійок. Таке рішення прийняли, зважаючи на те, що з приватними перевізниками таки вдалося досягти компромісу.

Новий тариф вступить у дію після офіційного оприлюднення відповідного рішення виконкому, тобто орієнтовно у перших числах лютого. Натомість ще одним рішенням виконком також встановив, що пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи тепер знову будуть їздити безкоштовно у громадському транспорті міста.

Зазначимо, що загалом пенсіонерів та осіб з інвалідністю ІІІ групи у Львові є близько 100 000. Втім із січня 2018 року приватні перевізники відмовилися безоплатно возити пенсіонерів. Пільговий проїзд для них зберігався лише у маршрутках комунального перевізника АТП № 1 та в електротранспорті.

Нагадаємо, торік восени перевізники Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить уже 9 гривень 20 копійок. І заявили, що якщо мерія не затвердить його, то на маршрутах скоротять кількість автобусів. Після цього управління транспорту міськради Львова запропонувало встановити тариф на рівні 8 гривень і опублікувало до обговорення відповідний проект рішення виконавчого комітету. Проте згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що мова про подорожчання проїзду у маршрутках наразі не йде та дав вказівку провести розслідування і з’ясувати, чому управління транспорту висунуло таку пропозицію.

Загалом мерія проводила тривалі перемовини із приватними перевізниками Львова щодо нового тарифу, однак до спільної згоди вони так і не дійшли, адже головною вимогою посадовців було відновлення безкоштовного проїзду для пенсіонерів.

Лише наприкінці листопада перевізники заявили, що таки готові безоплатно возити пенсіонерів, якщо міська рада затвердить тариф у розмірі 7-8 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у грудні 2017 року. Тоді тариф підняли до 5 гривень.

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