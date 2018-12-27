Львів’ян запрошують до Органного залу на виставку Івана Дудича «Історі●Я»

У неділю, 30 грудня, о 17.00 год. у Львівському органному залі відбудеться відкриття галереї, де буде представлено виставку Івана Дудича «Історі●Я». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Це добірка олійного живопису та аплікацій, що розповідають особливу історію про одвічні цінності християнської релігії та музики виразом образотворчого мистецтва.

«Художник та мистецтвознавець нечасто виставляє свої твори. Це лише 4 персональна виставка митця (друга за рахунком у Львові). Твори біблійної тематики стануть приємним подарунком львів’янам та гостям міста до зимових свят, зокрема Різдва Христового.

Представлені твори далекі від класичного іконопису — вони являють собою дивне пограниччя живопису на межі аскети графічного виразу. Часто у творах художника відсутні обличчя головних персонажів — так автор дає нам можливість стати прямими учасниками тої чи іншої сцени, «приміряти» ролі до себе, стати ближчими до них, навіть до таких віддалених, як сотворіння світу чи гріхопадіння Адама та Єви. Самсон і Даліла, Саломея та Іоан Хреститель, чудо Різдва — це далеко не повний перелік сцен, що подарують Вам можливість проникнутись сакральною миттю святкових моментів. Виваженість кольорової гами, чіткість композиційної побудови, виразний мінімалізм дуже не властивий для живопису — саме так художник розкриває обрані сюжети, досягаючи особливої глибини.

Сцени, мовби вихоплені світлом софіта з театральної тьми, часто зображені на чистому білому тлі — даючи можливість глядачеві, як співучасникові дійства дофантазувати відсутні елементи.

Виставка «Історі●Я» представляє авторський погляд на відомі всім сюжети Святого Письма, проте вона дає можливість побачити їх у неочікувано новому ракурсі, розкіш заглибитися в кожен твір на мить, що попри свою хвилинну плинність, триває, наче вічність. Кожен із обраних сюжетів неодноразово «обігрувався» як художниками так і музикантами в історії мистецтва. Але завдяки імпровізаціям, кожен із глядачів сам зможе підібрати для себе внутрішню мелодію до кожного твору», — розповідають організатори.

Вхід вільний.