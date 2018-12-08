Закон про українську мову має бути позбавлений будь-якої кон’юнктури, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що закон про державну українську мову не повинен бути кон’юнктурним. Про це він заявив сьогодні, 8 грудня, у Львові під час урочистостей з нагоди 150-річчя заснування товариства «Просвіта», передає кореспондент Львівського порталу.

«Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він дійсно потрібен, хоча скажу чесно, я не був прихильником того, щоб його розгляд відбувався в переддень виборчої кампанії. Я не хочу, щоб хтось спекулював на цій темі. Стратегічний для України закон має бути точно позбавлений будь-якої кон’юнктури», – розповів він.

Петро Порошенко вважає, що цей законопроект має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики з огляду на майбутнє членство України в ЄС.

«Закон про українську мову має бути на віки, на століття, на покоління українців…», – сказав президент.

Також він нагадав про дискусії, які точилися при прийнятті закону про мовні квоти на радіо і телебачення.

«Головна перемога сталася тоді,коли українці стали слухати українське і вимикати, коли їм нав’язувалось будь-що інше. Перевиконання мовних квот говорить про те, що їхнє запровадження повністю відповідає суспільному запиту. Українські музиканти виявились спроможними дуже швидко цей попит, який виник, задовільнити. А наша українська мова просто стала модною – на радіо, на телебаченні, в суспільстві», – переконаний Петро Порошенко.

Окрім цього він додав, що сьогодні 91% школярів здобувають освіту українською мовою.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Проект закону має цілу плеяду співавторів, яких всього налічується більше 70, серед них Микола Княжицький, Ігор Васюник, Ірина Подоляк, Андрій Тетерук та інші. Законопроектом пропонується визначити порядок функціонування і застосування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім сфери приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Також 4 жовтня Рада розглядала у першому читанні чотири законопроекти про мову: №5556, № 5669, № 5670, №5670-д.

Раніше відомі українські письменники, митці та громадські діячі закликали нардепів підтримати законопроект про мови №5556. Документ підписали 149 осіб, серед них: Іван Дзюба, Олександр Афонін, Іван Вакарчук, Ігор Калинець, Ольга Сумська, Наталя Сумська, Степан Хмара, Ігор Юхновський, Володимир Яворівський.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».