Чи можна їсти їжу, якщо на неї сіла муха? Роз’яснення від МОЗ

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, наскільки небезпечними можуть бути мухи, що сідають на вашу їжу та посуд. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Прочитала статтю про те, що робити, якщо на їжу сіла муха. Це може здаватися дотепною порадою, але давайте бути чесними. Чи знаєте ви достеменно, що справді робити? Чи діє правило, що за 5 секунд мікроби не “перебігають” на їжу? Чи все ж таки цього достатньо, щоби щось шкідливе потрапило на ваш пиріг та заразило, наприклад, гельмінтами? На жаль, правдиве лише останнє речення», – написала Уляна Супрун.

За її словами, їжу, на котру сіла муха, треба або помити, або приготувати під високою температурою, або ж не їсти взагалі, якщо ні те, ні інше неможливо. Адже мухи переносять дуже велику кількість збудників хвороб.

«Харчуються мухи як звичайними продуктами, так і сміттям, екскрементами та іншими огидними речами. Коли муха повзає або їсть всілякий непотріб, збудники хвороб потрапляють на її тіло або ж переїжджають одразу у її організм. Патогенні мікроорганізми, що потрапляють на зовнішню поверхню мухи, можуть вижити протягом декількох годин, а ті, які потрапляють в організм мухи або в їжу, в яку вона їх транспортувала, можуть вижити протягом декількох днів.

І це можуть бути чимало збудників різних інфекційних хвороб – кишкові інфекції, інфекції очей, інфекції шкіри та гельмінти», – пояснила Супрун.

Відтак українців закликають не нехтувати елементарними правилами гігієни: не їсти непомиту їжу, не пити з горнятка, в яке впала муха, ретельно та часто мити руки. Саме прості правила допомагають запобігти поширенню небезпечних бактерій, а разом із ними й хвороб.