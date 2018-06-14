У області не поспішають впроваджувати монетизацію. Поки гроші «на руки» пільговикам збираються давати лише у Моршині та на Пустомитівщині

У Львівській ОДА розповіли, де на Львівщині впроваджуватимуть монетизацію пільг. Рішення про видачу грошей «на руки» пільговикам наразі прийняли лише у Моршині та Пустомитівському районі. Про це сьогодні, 14 червня, під час брифінгу повідомила директор департаменту соціального захисту населення Наталія Кузяк, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, наразі програму щодо монетизації прийняла лише Моршинська міська рада та Пустомитівський район. У Моршині вона почне працювати вже з 1 серпня. А от у Пустомитівському районі цю програму ще коригують.

«Пустомитівський район прийняв програму з монетизації ще у квітні, тобто вона була погоджена ще до підписання меморандуму, де передбачений безкоштовний проїзд для кількох категорій пільговиків. Відтак нині вони її приводять у відповідність. Враховуючи, що, окрім цього, в них була затверджена місцева програма по відшкодуванню перевізникам у безготівковій формі, мешканці їхнього району їздитимуть за домовленістю з перевізниками безкоштовно», – пояснила Наталія Кузяк.

Посадовиця водночас зауважила, що сьогодні на сесіях місцевих рад ще визначатимуться щодо монетизації у Жидачівському, Золочівському, та Кам’янко-Бузькому районах.

«Інші райони, які мають програми по безготівкових розрахунках і затверджені кошти в місцевих бюджетах ще на початку року, до впровадження цієї монетизації, здійснюватимуть з них відшкодування перевізникам до того моменту, поки не визначаться – монетизація чи безготівкові розрахунки. Станом на сьогодні кожний район має передбачену певну суму на відшкодування перевізникам у безготівковій формі», – зазначила директор департаменту соціального захисту населення.

Як повідомляв Львівський портал, монетизація пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах не є обов’язковою для всіх областей. Таке рішення прийматиме самостійно кожен орган місцевого самоврядування. Все, що потрібно знати про монетизацію пільг на Львівщині, читайте тут.

Раніше у Кабміні наголошували, що до 1 червня органи місцевого самоврядування повинні визначитись, чи запроваджуватимуть на своїй території монетизацію пільг за проїзд у громадському транспорті.

Відтак перевізники грозилися з 1 червня впровадити у маршрутках області та у Львові платний проїзд для усіх пільговиків.

Додамо, що 31 травня ЛОДА і перевізники підписали меморандум, який передбачає безкоштовний проїзд для п’яти категорій пільговиків учасники бойових дій; бійці-добровольці; особи з інвалідністю внаслідок війни; члени сімей загиблих;особи з інвалідністю І групи по зору з супроводжуючою особою.

Загалом на монетизацію пільг у маршрутках Львівщині знадобиться 600 млн грн. Під неї підпадає 301 тис. пільговиків.

У Львові монетизацію пільг обіцяють впровадити з 1 січня 2019 року. На неї місту Лева знадобиться 190 млн грн.