Садовий пообіцяв, що у Львові монетизація пільг за проїзд запрацює в наступному році

Міський голова Львова Андрій Садовий що цього року в бюджеті міста кошти не передбачені на монетизацію пільг на проїзд. Однак він пообіцяв, що монетизацію будуть передбачати вже з наступного року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми в цьому році на це кошти в бюджеті не передбачали і в нас цих коштів фізично нема. Наступного року — безперечно.Цього року ми будемо повертати перевізникам кошти, які вони витрачають. Закладена сума більше 20 млн грн, але ми цю суму суттєво будемо збільшувати. Але, як це прописано в Постанові Кабміну, то ця схема запрацює вже у наступному році, бо нам десь треба знайти 400 млн грн. У нас їх фізично нема, хіба припинити ремонти шкіл, храмів, садочків, припинити роботи по дорогах, але громада цього не підтримає», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Львівський портал повідомляв, що остаточне рішення щодо монетизації Львівщина має прийняти до 1 червня.

За попередніми підрахунками Мінсоцполітики, в середньому на людину в місяць на проїзд потрібно 150-200 гривень. Тільки у Львові є близько 142 000 пільговиків, і для того, аби виплатити їм «на руки» кошти на проїзд, у місяць потрібно більше 21 мільйона гривень.

Також Львівський портал раніше повідомляв, що пенсіонери не підпадають під монетизацію пільг за проїзд.

Все, що потрібно знати про монетизацію пільг за проїзд у громадському транспорті, читайте у матеріалі Львівського порталу «Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?».