Із 1 червня проїзд у маршрутках Львівщини стане платним для всіх пільговиків?

Перевізники планують з 1 червня впровадити у маршрутках Львівської області платний проїзд для усіх пільговиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Асоціації перевізників Львівщини.

«До 24 травня 2018 року згідно із Постановою КМУ №197 органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення про монетизацію пільг за транспортні послуги.

Розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації затверджено розмір місячної компенсації на одного пільговика для оплати за проїзд у громадському автомобільному транспорті. Із 1 червня 2018 року за проїзд в автобусах платять усі пасажири», – мовиться у повідомленні.

Як зазначають у Асоціації перевізників області, категорії громадян, для яких передбачена монетизація пільг отримують компенсацію за проїзд в управліннях соціального захисту відповідно до місця проживання.

«Велике прохання до усіх пасажирів: не входити в конфлікт з водіями. Водій виконує розпорядження керівництва, яке базується на законодавчих актах України. Спокій водія – це ваша безпека!!! За роз’ясненнями щодо монетизації звертатися до органів влади», – мовиться у повідомленні перевізників.

Власне, таке рішення прийняли в ході спільного зібрання Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів» та Львівського обласного відділення ГО «ВААП».

Як повідомляв Львівський портал, вчора Львівська обласна рада звернулася Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо відновлення фінансування компенсацій за пільговий проїзд.

Додамо, що у області під монетизацію на проїзд у маршрутках підпадає 301 тисяча пільговиків.

Як повідомляв Львівський портал, монетизація пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах не є обов’язковою для всіх областей. Таке рішення прийматиме самостійно кожен орган місцевого самоврядування.

Все, що потрібно знати про монетизацію пільг на Львівщині, а також чи запровадять її таки в області та у Львові, читайте тут.