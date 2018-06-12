Чим дивуватиме своїх глядачів Львівська опера? Перелік подій на тиждень

Цього тижня Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької підготував для свої глядачів все різноманіття вистав оперного мистецтва: опери, балети, кантати, оперети та концерти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

Середа, 13 червня – опера «Запорожець за Дунаєм»

Перша українська опера «Запорожець за Дунаєм» прославила Семена Гулака-Артемовського на весь світ.

Сюжет опери переносить глядача у володіння турецького султана, який частенько, переодягнувшись в одяг простолюдина, прогулювався по своїх землях … Одного разу він зустрів запорізького козака Івана Карася і запросив його в гості. Славний запорожець, сном-духом не відаючи, у кого він гостював, випросив у султана вольну і собі, і всім задунайським запорожцям …

Опера продовжує жити повнокровним сценічним життям завдяки своїй неповторній красі і є міцним підґрунтям національному оперному мистецтву.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Запорожець за Дунаєм

Четвер, 14 червня – сценічна кантата «Карміна Бурана»

Carmina Burana (Карміна Бурана) – рукописна поетична збірка, знайдена в 1803 році в монастирі передгір’я Баварських Альп. Це найбільший збірник поезії середньовічних мандрівних поетів з середовища духовенства і студентства. У 1935 році німецький композитор Карл Орф поклав 24 вірші на музику і включив в кантату «Carmina Burana».

Сюжетна лінія кантати хистка і асоціативна. Це контрастні картини різноманітного і різнобічного життя: радість, щастя, невгамовні веселощі, краса весняної природи, любовна пристрасть, нелегке життя ченців і бродячих студентів, сатиричне ставлення до власного існування. Але основним філософським стрижнем кантати є роздуми про мінливість ​​і могутність людської долі – Фортуни.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Карміна Бурана

П’ятниця, 15 червня – Вечір одноактних балетів

Вечір одноактних балетів включає в себе три балетні мініатюри: Гран па з балету «Пахіта» Л.Мінкуса, «Кармен-сюїта» Ж.Бізе-Р.Щедріна, «Ніч Вальпургії» – балетна сцена з опери «Фауст» Ш.Гуно.

Подивившись Гран-па із балету «Пахіта», ви, безумовно, зрозумієте балетоманів минулих сторіч, які після вистави бігли за каретою балерини або з насолодою пили шампанське з балетної туфельки своєї богині. Форма розгорнутої танцювальної сцени – Гран-па – відповідає загальному канону хореографічних структур класичного спектаклю: антре, адажіо, варіації, кода. Кожна з варіацій «Пахіти» – маленька перлина зі своїм характером і стилем. І на вершині цієї пишноти – провідна балетна пара, що демонструє академізм і красу класичного танцю.

У центрі балету «Кармен-сюїта» – трагічна доля циганки Кармен і солдата Хозе, якого Кармен залишає заради молодого Тореро. Взаємовідносини героїв і загибель Кармен від руки Хозе зумовлені Фатумом.

«Ніч Вальпургії». Хореографія зливається з яскравою, темпераментною, колоритною музикою Шарля Гуно. Всіх виконавців та глядачів захоплює стихією радості, веселощів, міццю природи і силою почуттів.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Вечір одноактних балетів

Субота, 16 червня – Камерна музика Ганни Гаврилець (Дзеркальна зала)

Ганна Гаврилець – одна із провідних українських композиторів сучасності. Її твори виконують по всьому світу – в Україні, Польщі, Канаді, Словаччині, Словенії, США, Швейцарії, Франції, Німеччині, Данії, Швеції, Нідерландах та ін. Вони вражають проникливістю, експресією, щирістю вислову.

Впродовж концерту прозвучать камерні твори композиторки, у виконанні українських музикантів:

Софія Соловій – сопрано

Микола Гав’юк – скрипка

Марко Комонько – скрипка

Наталія Кожушко – флейта

Богдан Кожушко – акордеон

Оксана Литвиненко – віолончель

Наталія Пелех – фортепіано

Йожеф Ермінь – фортепіано

Струнний квартет «Академія»

Початок о 15.00. Квитки за посиланням – Камерна музика Ганни Гаврилець

Субота, 16 червня – опера «Бал-маскарад»

Жорстока зрада, фатальні пророцтва, страшна смерть від руки друга на пишному святі – сюжет опери Дж. Верді «Бал-маскарад». Він базується на реальних подіях про змову і вбивство короля Густава III на маскарадному балу в Шведській опері. Однак, під тиском цензури, композитор був змушений змінити обставини: в лібрето короновані особи замінені чиновниками, а дія перенесена в Америку.

Львівська опера представляє «Бал-маскарад» в режисурі Василя Вовкуна, художника Тадея Риндзака, художника костюмів Оксани Зінченко. На сцені Львівської оперного театру вистава виконується італійською мовою з українськими субтитрами.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Бал-маскарад

Неділя, 17 червня – балет «Коппелія»

Життєрадісний комедійний балет «Коппелія» створений за мотивами твору

німецького письменника Гофмана. Легковажний Франц втратив голову через ляльку Коппелію, йому вона здається живою. Щоб повернути коханого, його наречена Сванільда сама переодягається лялькою…

Початок о 12.00. Квитки за посиланням – Коппелія

Неділя, 17 червня – концерт «Класичне люстро» (Дзеркальна зала)

«Класичне люстро» – черговий, зі серії камерних концертів, які представляють музику певної доби. На черзі – епоха Класицизму, а отже звучатимуть твори «віденських класиків» – Йозефа Гайдна та Вольфганга Амадея Моцарта, відомого і шанованого на той час італійського композитора – Антоніо Сальєрі, а також українця, що творив в той час – Дмитра Бортнянського.

Солісти:

Лідія Футорська – скрипка

Юрій Хвостов – гобой

Камерний оркестр “Pinsel Ensemble”

Диригент – Сергій Хоровець

Початок о 15.00. Квитки за посиланням – Класичне люстро

Неділя, 17 червня – оперета «Весела вдова»

«Весела вдова» – одна з найкращих оперет композитора Франца Легара.

Це історія про молоду вдову, мільйонерку Ганну Главарі і про аташе посольства країни Монтеверде в Парижі Данила, їх зустрічі, взаємне кохання, яке спалахнуло, обставини, що виникли на шляху до їх щастя. Фон, на якому розвивається дія, не менш колоритний: дипломатична метушня навколо проблеми – щоб мільйони Ганни не перепали чужинцеві, ліричні теми закоханих пар, місця, де відбувається дія: особняк посольства, маєток Ганни, шикарний кафешантан.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Весела вдова