Конкуренти Дубневичів вперше змогли запропонувати залізниці вдвічі дешевші скріплення

Переможцем аукціону «Південно-Західної залізниці» по рейковим кріпленням стало ТОВ «АТ Механіка» з ціною 101 гривні за комплект, повідомляється в системі «Прозорро». Це майже вдвічі дешевше від цін, за якими центральний закупівельний орган «Укрзалізниці» замовляє кріплення виготовлені на заводі народних депутатів Богдана і Ярослава Дубневичів (БПП), пишуть Наші Гроші.

Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» оголосила закупівлю 15 тисяч рейкових пружних скріплень КПП Р65 на очікувану суму 2,82 млн грн., або близько 188 грн. за штуку (тут і далі всі ціни з ПДВ). Кріплення терміново необхідні для будівництва колії «Повітряного експресу» з Києва до аеропорту «Бориспіль».

На аукціон подали заявки чотири фірми: ТОВ «ВМ трейдинг» і ТОВ «Авант-гарде» з продукцією «Корпорації КРТ» братів Дубневичів, та їх конкуренти ТОВ «АТ Механіка» і «Завод Укрзалізничбуд».

За два раунди «ВМ трейдинг» знизило ціну кріплення до 155 грн. Однак в останньому раунді «Механіка» впала по ціні до 101 грн., і дилери Дубневичів не перебили їхню ставку.

Тепер тендерний комітет «ПЗЗ» має розглянути документи переможців аукціону і прийняти рішення про укладення з ним угоди, або відхилення найдешевшої пропозиції через якісь претензії до документів і прийняття наступної за ціною пропозиції від «ВМ трейдингу».

Ціна «Механіки» майже вдвічі менша від цін, по яким замовляє ці кріплення у дилерів Дубневичів в останні роки філія «Центр забезпечення виробництва» – це центральний закупівельний орган «Укрзалізниці». В 2017 році «ВМ трейдингу» віддали перемогу з ціною 176 грн. за скріплення.

В 2018 році «ЦЗВ» оголосив торги на ці скріплення з очікуваною ціною 195 грн. за штуку на загальну суму 257,16 млн грн. 10 травня по цій процедурі буде розглядатись скарга «Механіки».

«Механіка» вимагає від «ЦЗВ» видалити з тендерної документації дискримінаційну вимогу щодо додаткового узгодження «Укрзалізницею» технічних умов на складові скріплення, окрім справді необхідного погодження техумов на весь комплект скріплення в цілому:

В тендері «ЦЗВ» на відміну від «ПЗЗ» вимагається додаткове погодження складових. Такої вимоги про погодження окремих складових не було в вимогах «Південно-Західної залізниці», хоча дилери Дубневичів вимагали її вставити через скаргу в АМКУ.

Окрім цього представники «ЦЗВ» відстоюють в судах позиції тендерної документації, які дозволяють зберігати монополію скріплень Дубневичів на тендерах залізниці

Як відомо, НАБУ вже два роки веде кримінальне провадження стосовно закупівель «ЦЗВ» «Укрзалізниці» скріплень у групи Дубневичів. В ході слідства проведені експертизи, які вказують на нижчу якість їх кріплень по завищеним цінам. Однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже рік не погоджує детективам підозри стосовно посадовців залізниці.

Раніше Львівський портал повідомляв, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдино. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда.