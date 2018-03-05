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На кордоні затримали чоловіка, що «в одній сумці» віз тонну харчових добавок, тисячі штук одяг та шини

Олександр Косик

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Працівники Львівської митниці ДФС вилучили у громадянина України майже тонну харчових добавок та понад 6 тисяч штук одягу та шини, які він не задекларував. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

У суботу ввечері, 3 березня, громадянин України, 45-річний мешканець Львівщини, повертався з приватної поїздки з Польщі до України через пункт пропуску «Шегині – Медика» (Львівська обл.) як водій автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT 35». Для перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор». До митного оформлення подав митну декларацію, в якій заявив про наявність у нього «особистих речей – одна сумка». Однак під час митного огляду транспортного засобу в багажному відділенні автомобіля було виявлено незадекларований за встановленою формою товар.

Загальна кількість предметів правопорушення – 192 упаковки харчових добавок вагою 952,4 кг, одягу – 6 155 шт., шини пневматичні 37– шт. Вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково.

У поясненні громадянин визнав, що товар належить йому.

Відповідно до ст.366 Митного кодексу України громадянин самостійно обирає відповідний канал (“зелений коридор” або “червоний коридор”) для проходження митного контролю за двоканальною системою. Отже, при декларуванні громадянин України не вказав у встановленому порядку відомостей про переміщувані товари.

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