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Вчителі «Захисту Вітчизни» на Львівщині пройшли вишкіл у військових частинах

Дарина Смеречанська

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Понад 300 вчителів предмету «Захист Вітчизни» закладів загальної середньої освіти області протягом січня-лютого пройшли навчання на базі військових частин. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті освіти та науки Львівської ОДА.

 

Заняття з вчителями проводили учасники АТО. Теми навчання – «Тактична підготовка. Бойові двійки, трійки», «Тактична медицина», «Методика занять з практичної стрільби в умовах закладу освіти».

Одноденні навчання проходили на базі військових частин Національної Гвардії України у м. Золочеві та с. Раковець Пустомитівського району, військових частин Збройних Сил України у с. Старичі Яворівського району, мм. Стрию, Самборі, Дрогобичі, а також на базі військової частини Державної Прикордонної Служби у м. Великі Мости Сокальського району.

Станом на 22.02.2018 року такі навчання пройшли 332 вчителі предмету «Захист Вітчизни» області. Знання, вміння та навички, отримані під час навчань, будуть використанні при проведенні навчально-польових зборів для учнів закладів загальної середньої освіти.

Фото: Освітній портал Львівщини

 

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