Ryanair літатиме зі Львова та Борисполя

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів про успішні переговори між Україною та Ryanair. Про це міністр розповів на прес-конференції, пише ЕП.
За словами міністра, борт Ryanair прилітав в Україну для переговорів.
«До підписання контракту я нічого не коментую, дійсно у нас сьогодні були переговори, дійсно вони були успішні, дійсно компанія почне свої польоти восени цього року», – заявив Омелян.
Польоти Ryanair будуть здійснюватись з аеропорту «Львів» та «Бориспіль».
Напрямки польотів ще не відомі.
На питання журналіста, чи співпадають вони з анонсованими минулого року, Омелян відповів: «Я сподіваюсь, ви будете здивовані».
Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.
Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…
26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.
На початку серпня стало відомо, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» непрозорі знижки щодо сплати аеропортових зборів.
Омелян Шевчук