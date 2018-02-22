Ryanair літатиме зі Львова та Борисполя

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів про успішні переговори між Україною та Ryanair. Про це міністр розповів на прес-конференції, пише ЕП.

За словами міністра, борт Ryanair прилітав в Україну для переговорів.

«До підписання контракту я нічого не коментую, дійсно у нас сьогодні були переговори, дійсно вони були успішні, дійсно компанія почне свої польоти восени цього року», – заявив Омелян.

Польоти Ryanair будуть здійснюватись з аеропорту «Львів» та «Бориспіль».

Напрямки польотів ще не відомі.

На питання журналіста, чи співпадають вони з анонсованими минулого року, Омелян відповів: «Я сподіваюсь, ви будете здивовані».

Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…

26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.

На початку серпня стало відомо, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» непрозорі знижки щодо сплати аеропортових зборів.