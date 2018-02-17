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У столиці група молодиків розмалювала приміщення Російського центру науки та культури і спалила російський прапор

Олександр Косик

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Молодики із шевронами «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці, відомого як «Росспівробітництво», на Подолі в Києві та розмалювали всередині стіни написами: «Геть ФСБ», «Смерть Росії», «Свободу політв’язням» та «Це вам за Крим». Про це повідомляє Радіо Свобода.

 

​Активісти заявили, що це був «перформанс з метою привернення уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації».

Також вони запалили фаєри, винесли з будівлі прапор Росії і спалили його на вулиці.

Під час акції активістів з ними був також депутат Верховної Ради, заступник голови фракції Радикальної партії Андрій Лозовой.

На виклик приїхали працівники поліції, охорони. Вони не перешкоджали активістам, однак попросили нічого не ламати. Пізніше до центру приїхав його директор Костянтин Воробйов. У нього відбулася словесна перепалка із праворадикалами.

Станом а 14:00 акція закінчилася, на місці працює поліція.

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