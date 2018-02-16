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Конституційний суд Польщі перевірить скандальні статті про українських націоналістів і Малопольщу

Омелян Шевчук

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Президент Польщі Анджей Дуда подав до Конституційного суду звернення з проханням перевірити на відповідність Конституції статті закону про Інститут національної пам’яті, що містять згадку про «українських націоналістів» і слова «Східна Малопольща».

 

Відповідний позов опублікований на сайті суду, пише ZN.ua.

«Цьому закону також закидається невідповідність: …2) статті 1. п. 1 у частині, що стосується слів «українських націоналістів», і статті 2а у частині, що стосується слів «українські націоналісти», а також слів «Східної Малопольщі» статтям 2 та 42 п. 1 Конституції у зв’язку зі статтею 31 п. 3 Конституції», – йдеться в описі до справи.

Зазначимо, що ст. 2 Конституції РП говорить про те, що Польща є демократичною країною, яка забезпечує виконання принципів соціальної справедливості. У ст. 42, п.1 визначається, хто у Польщі підлягає кримінальній відповідальності, а ст. 31, п. 3 Конституції передбачає обмеження щодо користування конституційними свободами людини і визначає, коли такі обмеження можуть наступити.

Раніше глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Конституційний суд Польщі може взяти до уваги побоювання українців щодо закону і дещо змінити його.

Як відомо скандальний закон про Інститут національної пам’яті Польщі, передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Як відомо 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz’15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології»,за яку передбачили штраф, ба навіть тюремне ув’язнення.

Експерти обурені, що у польському законопроекті з’явився термін «Малопольща», адже під ним поляки розуміють Галичину, і трактують це як натяк на територіальні претензії.

МЗС України також висловило свій протест, що Польща некоректно використовуються назви частини території сучасної України.

В ніч на 1 лютого, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону «бандерівської ідеології».

«Чи треба нам нагадувати про концтабір в польському Явожно? Чи потрібно нам, українцям, вкотре згадати полякам про операцію Вісла чи Ризький договір? Чи коли Варшава разом з Москвою ділила Україну і як наслідок сама втрачала державність чи ставала жертвою поділу?», – відреагувала український парламентар Ганна Гопко.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Верховна Рада України відповіла Польщі на скандальний закон: борці за незалежність – не злочинці.

Президент Польщі не почув України і підпиcав скандальний закон.

Ізраїль також виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Підписанням скандального закону також розчаровані у США.

Українців, які хочуть жити в Польщі, вже почали перевіряти на прихильність до УПА.

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