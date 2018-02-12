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Львівські патрульні гасили пожежу в квартирі

Омелян Шевчук

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Львівські патрульні підручними засобами погасили пожежу в квартирі на вулиці Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

За даними відомства, близько 3 години ночі патрульні отримали виклик на пожежу, яка сталася в багатоквартирному будинку на вулиці Володимира Великого. Інспектори були неподалік, тому першими приїхали на місце події. До них вибігла невідома громадянка, яка повідомила, що загоряння трапилося на кухні квартири, яку вона винаймає. Інспектори забігли до квартири де була сильна задимленість, а на кухні палали меблі. Патрульні одразу почали гасити пожежу підручними засобами, але через задимленість і увімкнені електроприлади в мережу процес був ускладнений.

За кілька хвилин приїхали працівники ДСНС і спільними зусиллями пожежу ліквідували. Попередня причина пожежі – замикання у розетці, в яку були увімкнені електрочайник та витяжка. На щастя, обійшлося без потерпілих.

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