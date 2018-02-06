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На кордоні затримано нелегального мігранта з Туреччини

Омелян Шевчук

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Минулої доби співробітники Держприкордонслужби виявили іноземця, який мав намір незаконно перетнути державний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

 

Так, прикордонники відділу «Мігово» Мостиського загону під час патрулювання помітили рух невідомої особи. За 400 метрів від державного кордону правоохоронці затримали іноземця, який при собі мав закордонний паспорт громадянина Туреччини.

Стосовно затриманого складено протокол за спробу незаконного перетину кордону України.

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