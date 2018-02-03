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Глава Пентагону закликав українську владу ухвалити закон про нацбезпеку

Єва Корнійчук

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Керівник Пентагону Джеймс Меттіс закликав українську владу якомога швидше ухвалити закон про національну безпеку України. Про це він сказав під час зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком, повідомляє РБК-Україні з посиланням на прес-службу оборонного відомства США.

 

Зокрема Меттіс підкреслив важливість партнерства з безпеки США та України і похвалив Полторака за стійку відважність України перед лицем російської агресії, а також підтвердив підтримку Сполученими Штатами цілей оборонної реформи в Україні.

“Він (Меттіс – ред.) назвав закон про національну безпеку беззаперечним пріоритетом та висловив сподівання, що Адміністрація президента й Верховна Рада України вживатимуть швидкі дії та ухалюватиме законодавство, яке забезпечить міцну правову основу для здійснення оборонних реформ на підтримку безпеки та демократії в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, обидва лідери пообіцяли зміцнити міцне партнерство між Україною та США на основі спільних інтересів безпеки і спільних принципів. Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак розповів, про що розмовляв із головою Пентагону Джеймсом Меттісом.

 

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