Глава Пентагону закликав українську владу ухвалити закон про нацбезпеку

Керівник Пентагону Джеймс Меттіс закликав українську владу якомога швидше ухвалити закон про національну безпеку України. Про це він сказав під час зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком, повідомляє РБК-Україні з посиланням на прес-службу оборонного відомства США.

Зокрема Меттіс підкреслив важливість партнерства з безпеки США та України і похвалив Полторака за стійку відважність України перед лицем російської агресії, а також підтвердив підтримку Сполученими Штатами цілей оборонної реформи в Україні.

“Він (Меттіс – ред.) назвав закон про національну безпеку беззаперечним пріоритетом та висловив сподівання, що Адміністрація президента й Верховна Рада України вживатимуть швидкі дії та ухалюватиме законодавство, яке забезпечить міцну правову основу для здійснення оборонних реформ на підтримку безпеки та демократії в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, обидва лідери пообіцяли зміцнити міцне партнерство між Україною та США на основі спільних інтересів безпеки і спільних принципів. Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак розповів, про що розмовляв із головою Пентагону Джеймсом Меттісом.