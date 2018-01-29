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На Львівщині пройдуть міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту

Юлія Шпак

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1 – 2 лютого 2018 року на базі гірськолижного комплексу «Буковиця»-Борислав відбудуться щорічні відкриті дитячі міжнародні змагання зі слалому «Bukovytsia OPEN – 2018» для юнаків та дівчат віком 14-16 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Цьогоріч ці змагання вперше в сезоні включені в офіційний календар спортивних змагань Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS). Технічний делегат FIS на цих змаганнях – Яна Паловікова (Словаччина).

Змагання відбудуться за сприяння Федерації лижного спорту України, Львівської облдержадміністрації, Бориславської, Трускавецької, Дрогобицької міських рад.

Офіційна церемонія відкриття відбудеться 1 лютого о 9.00 год. З програмою можна ознайомитися тут.

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