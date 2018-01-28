Українці стали чемпіонами Європи з біатлону у естафеті

Збірна Україна стала чемпіоном Європи з біатлону у змішаній естафеті, що проходить у італійському Ріднау.

Початок гонки видався надважким, для забійниці нашої команди. Юлія Журавок зуміла закрити всі мішені лише завдяки трьом додатковим патронам, хоча до цього на чемпіонаті Європи вона не допустила жодного промаху.

Тим не менш на трасі Журавок трималася достойно, і незважаючи на 13-у позицію при передачі естафети, 31 секунда відставання від лідируючої збірної Швеції не виглядало катастрофічним.

Виправляти ситуацію взялася чемпіонка Європи у спринті та срібна призерка гонки переслідування Ірина Варвинець. Дещо некваплива робота по дистанції Ірини повністю нівелювалася її швидкою стрільбою. В результаті наші дівчата передали естафету чоловікам із 25 секундним відставанням від збірної Швеції. Попереду нас також йшли росіяни, італійці та німці.

Майже ідеальний етап для збірної України провів Артем Прима, який з одним додатковим патроном на стійці зумів вивести нашу команду на перше місце у гонці і привезти Дмитрові Підручному 11 секунд гандикапу над збірної РФ.

Завдання Дмитра Підручного було утримати перевагу в протистоянні зі швидким допінгістом Олександром Логиновим, який був другим у спринті і переможцем гонки переслідування.

Боротьба за перемогу точилася до останньої стрільби, де Дмитро зумів добити мішень двома додатковими патронами. Натомість росіянин, який впритул наблизитися до Підручного змушений був використати на один додатковий патрон більше. На виході зі стрільбища Україна лідирувала із 16 секундним гандикапом тож капітан збірної без надриву довів справу до перемоги.

Росіяни фінішували другими, а замкнули трійку лідерів Норіежці, які на останній стійці перестріляли француза Сімона Фуркада.

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Завоювавши друге золото чемпіонату Європи, Україна вийшла на друге загальнокомандне місце за підсумками турніру з активом у два золота і однієї срібної нагороди.

Тепер українська команда бере курс на Олімпіаду у корейському Пйончані, де змагання біатлоністів стартують із 10 лютого.

Фото: biathlon.com.ua