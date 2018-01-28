Лікарі готуються до виборів - ПРЕВ’Ю

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох українців, адже тепер не все лікування для нас буде безкоштовним: частина послуг офіційно стане платною. Реформа почалася, але досі нема ні повного переліку платних-безкоштовних послуг, ні зразка декларації між лікарем і пацієнтом, ні самої Національної служби здоров’я, яка має здійснювати фінансовий контроль і купувати медичні послуги у лікарів для мешканців.

Львівський портал з’ясує, як до цього перевороту в медицині готуються на Львівщині, чи вистачить усім мешканцям області сімейних лікарів для укладання з ними договорів та чи планують закривати малозавантажені лікарні?

Ми пояснимо, чому передбачена автономізація поліклінік фактично узаконить незаконний обіг коштів в нинішній «безкоштовній» медицині? Окрім цього, Ви дізнаєтеся, чому відтепер лікарі боротимуться за пацієнтів та агітуватимуть за себе, як на виборах? Скільки вони щонайменше зароблятимуть, скільки сімейних лікарів бракує Львівщині та чому поки що в області ніхто не ризикує перетворювати лікарні у некомерційні підприємства?

Відповіді на ці та багато інших запитань читайте незабаром на Львівському порталі у рубриці «Статті».