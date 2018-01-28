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День Гуцульської культури у Львові

Омелян Шевчук

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Сьогодні, 28 січня, на центральній площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові, урочисто стартував День Гуцульської культури. Масштабне дійство об’єднало понад 150 учасників творчих колективів, партії колядників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва зі столиці Гуцульщини – Верховини Івано-Франківської області. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – коляду, гуцульську співанку, запальний народний танець, гуцульське весілля, театральне мистецтво, показ автентичної гуцульського одягу та багато інших видовищних культурно-мистецьких заходів, демонструють творчі народні колективи.

Мешканці та гості міста спільно з колядницькими партіями гуцулів співають різдвяних пісень, несучи звістку про народження Христа.

На центральній площі Львова у виставкових палатках діє святкова виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння, писанкарства та інших видів народного мистецтва Гуцульщини – містечко майстрів.

Верховинці пропонують львів’янам та гостям міста тури вихідного дня з метою активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошують у туристичні мандрівки Карпатами – на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Рекламні проспекти турів вихідного дня пропонують відвідати  музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря», музей фільму «Тіні забутих предків» та інші.

Окрім цього, упродовж дня діятимуть видовищні майстер-класи з виготовлення гуцульського одягу, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вдягання гуцульської княгині, уміння танцювати «Гуцулку» й інші.

Фото: ЛОДА

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