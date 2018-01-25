Профспілки вимагають від Центренерго негайно розблокувати постачання вугілля держшахт

Профспілка працівників вугільної промисловості України (ППВП) і Незалежна профспілка гірників України (НПГУ) вимагають від держкомпанії «Центренерго» негайно відновити поставки вугілля з державних шахт ДП «Львіввугілля» і ДП «Волиньвугілля». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ППВП.

Шахтарські профспілки звинувачують «Центренерго» в порушенні вертикальної інтеграції державних шахт і генеруючих компаній, яка раніше давала гарантію збуту своєї продукції державним шахтам ДП «Львіввугілля» і ДП «Волиньвугілля».

З 22 січня ПАТ «Центренерго» відмовляється від закупівель в рамках моделі зустрічних поставок між підприємствами Західного Донбасу і Львівсько-Волинського басейну.

«Такі дії «Центренерго» ставлять під питання виплати заробітної плати шахтарям і в цілому роботу державних вугледобувних підприємств», – стверджують лідери шахтарських профспілок в листі, направленому на адресу керівництва ПАТ «Центренерго», Президента України та Міністра енергетики.

«У разі невиконання викладених вимог ми залишаємо за собою право розпочати безстрокову акцію протесту з пікетуванням ПАТ« Центренерго »і владних структур в Києві, блокуванням поставок вугілля невідомого походження і перекриттям міжнародних трас», – попереджають вони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з грудня 2017 г. «Центренерго» змінив основного постачальника вугілля на свої ТЕС, в результаті чого державні шахти Львівсько-Волинського басейну зазнають труднощів зі збутом своєї продукції. Новим постачальником «Центренерго» стало приватне ТОВ “Краснолиманське», яке перебуває у власності бізнесмена Віталія Кропачова і оточення біглого президента Віктора Януковича.