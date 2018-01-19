У центрі Львова загартовувались Йорданською водою

Сьогодні, 19 січня, в день свята Богоявлення Господнього, представники громадських організацій Львівщини взяли участь у акції «Здоровий дух – здорове тіло». Молодь загартовувалась Йорданською водою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Як розповіли організатори, акція «Здоровий дух – здорове тіло» відбувається вже втретє та покликана популяризувати здоровий спосіб життя та українські духовні цінності. Щороку до заходу приєднуються нові люди.

«Свячена вода, яку сьогодні освячують по всій Україні, заряджає та надихає. Думаю, що ця енергія, яку ми щойно здобули буде упродовж року давати нам натхнення творити нові речі на благо України, на благо нашої нації», – прокоментував подію координатор мережі «Вільні Люди» Молодіжного націоналістичного конгресу Андрій Бень.

Зазначимо, що 19 січня православні та греко-католики відзначають свято Хрещення Господнього. Хрещення є третім великим святом різдвяно-новорічного циклу і пов’язане з хрещенням у Йордані Ісуса Христа.

Вважається, що 19 січня, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх упродовж року. Нею прийнято поїти тяжкохворим, нею освячують домівки і храми. Віряни вірять, що Хрещенська вода має здатність зцілювати хвороби тіла і душі, змивати накопичений емоційний та психологічний негатив.

В цей день чимало сміливців пірнають в ополонку.