У Самборі вщент згорів ВАЗ

У Самборі на вулиці Симоненка вщент згорів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 16 січня о 14:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі ВАЗ 2106 в м. Самборі на вул. Симоненка.

На момент прибуття вогнеборців полум’я повністю охопило автівку. Пожежу локалізували о 15:00 та ліквідували о 15:06. Вогнем знищено автомобіль.

Обставини та причина виникнення займання встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.