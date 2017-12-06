Порошенко на Львівщині підписав закон, згідно якого сім’ї загиблих військових отримають квартири

Президент України Петро Порошенко під час візиту у Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підписав закон, згідно якого сім’ї загиблих військових отримають квартири, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Петра Порошенка, за два роки в Україні 25 тисяч військовослужбовців переселять із наметів та застарілих казарм у сучасні військові гуртожитки. Водночас у присутності військових на полігоні він підписав Закон України, згідно якого держава зобов’язується забезпечити житлом родини загиблих військових ЗСУ.

«Сьогодні у вашій присутності я планую підписати закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України із питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів їхніх сімей, які загинули під час виконання обов’язків військової служби», – наголосив Петро Порошенко та підписав відповідний документ.

«Ми й надалі будемо робити все, щоб покращити рівень життя і соціальний захист військовослужбовців на законодавчому рівні і покращити стан справ у Міноборони», – додав він.

Раніше повідомлялося, що п’ята частина бюджету України 2018 року піде на озброєння.