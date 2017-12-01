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У майже тисячі роботодавців виявили порушення із працевлаштування інвалідів

Дарина Смеречанська

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Із початку року порушення законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено у 996 роботодавців. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Державної служби України з питань праці.

 

Упродовж січня-жовтня 2017 року державними інспекторами з питань праці проведено 3902 перевірки з питань зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю. Порушення законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено у 996 роботодавців, у тому числі в 463 бюджетних організаціях.

Найбільша кількість порушень – це невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю – 565 або 47% від загальної кількості порушень.

На виконання приписів державних інспекторів з питань праці 136 роботодавців зареєструвалися у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, 302 роботодавця подали звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів, 276 роботодавців виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, працевлаштовано 172 особи з інвалідністю.

 

 

 

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