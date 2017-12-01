Скандал з «сепаратистською» мапою України. Організатори форуму обурилися виступом Синютки

В оргкомітеті Львівського безпекового форуму висловили здивування поведінкою голови Львівської ОДА Олега Синютки та назвали його заяви «брехнею та маніпуляцією». Про це йдеться в оприлюдненій 30 листопада заяві оргкомітету.

«Пан Синютка прийшов на Львівський безпековий форум, на який приїхали провідні аналітики та експерти з питань безпеки з України, Європи та США, представники дипломатичних установ. Що важливо, більшість з тих інституцій та аналітичних центрів, які представлені на форумі, є надзвичайно активними в лобіюванні українських інтересів на Заході, протидіють російській інформаційній агресії проти західних суспільств та спробам Росії маніпулювати громадською думкою.

Зрежисоване «обурення» голови ЛОДА буцімто викликала карта, продемонстрована під час панельної дискусії на тему «Чи можна було відвернути війну в сучасній Європі», на якій було позначено окуповані Росією території України, Грузії та Молдови та подано кількість окупаційних військ на кожній з них. Джерелом інформації слугувала стаття, оприлюднена на сайті європейської аналітичної інституції – European council on foreign relations (http://www.ecfr.eu/wider/specials/russia_in_the_grey_zones). Безперечно, голова ЛОДА, як і будь-який учасник події, мав повне право висловити свою думку щодо даного матеріалу та зробити свої зауваження. Натомість, представник Президента не знайшов інших слів до учасників форуму, як звинуватити їх в «гібридній війні проти України», «спробах дестабілізації ситуації на Львівщині» та пригрозити організаторам та гостям скаргою на них у Службу безпеки України. Це ніщо інше як брехня та маніпуляція у виконанні вищої посадової особи на Львівщині, а також спроба зірвати проведення події. Вважаємо поведінку голови ЛОДА такою, яка принизила статус української влади в очах поважних гостей форуму, дипломатів та представників ЗМІ».