В грудні можуть закрити Сокальську виправну колонію для чоловіків

У грудні можуть закрити Сокальську виправну колонію №47. Про це повідомляє видання «Голос Сокальщини».

Як повідомив керівник колонії Андрій Бойко, на теперішній час в закладі виконання покарань перебуває 43 в’язні. Триває їх переведення в інші виправні заклади України. За попередніми даними, завершиться процедура в грудні, ще до нового року.

Також зазначають, що сокальська ВК №47 ще нещодавно мала максимальний рівень безпеки. Тут утримувались чоловіки, за­суджені до позбавлення волі на певний строк, аж до довічного. Після пожежі в 2012 році, яка знищила перекриття значної частини будівлі колишнього монастиря Бернардинів, довічників перевели на утримання в інші заклади, а статус сокальської колонії був понижений.

Наразі доля закладу, як і його будівель, після перевезення усіх в’язнів, невідома.

Фото: Голос Сокальщини