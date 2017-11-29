Іноземні інвестори вклали в економіку Львівщини понад 52 млн дол.

У січні-вересні 2017 року в економіку Львівщини залучили 52,4 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, за інформацією Головного управління статистики у Львівській області, вкладення в економіку області у січні-вересні 2017 року здійснили інвестори з 31 країни світу.

Зокрема, найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Кіпру (26,3 млн доларів США), Німеччини (6,2 млн доларів США), Нідерландів (3,7 млн доларів США), Польщі (2,8 млн доларів США), Австрії (2,5 млн доларів США) та Данії (2,2 млн доларів США).

З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні-вересні 2017 року, більше половини спрямовано у промисловість – 31,2 млн доларів США, в оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,7 млн доларів США (24,2% від загальнообласного обсягу надходжень), у професійну, наукову та технічну діяльність – 3,6 млн доларів США (6,9%).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у Львівщину з початку інвестування, станом на 1 жовтня 2017 року становить 1236,3 млн доларів США.

На промислових підприємствах області станом на 1 жовтня 2017 року акумулювали 496,5 млн доларів США іноземного капіталу або 40,1% від загального обсягу.

Зокрема, у машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, залучено 111,1 млн доларів США, у підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 110,7 млн доларів США, з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 74,4 млн доларів США.

Суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову діяльність – 386,6 млн доларів США (31,3% від загального обсягу), транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 85,7 млн доларів США (6,9%), операції з нерухомим майном – 82,7 млн доларів США (6,7%), оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 58,3 млн доларів США (4,7%), сільське, лісове та рибне господарство – 38,5 млн доларів США (3,1%).

З країн ЄС внесені 84,8% від загального обсягу інвестицій, з інших країн світу – 15,2%.

Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Польщі (377,7 млн доларів США), Кіпру (186,1 млн доларів США), Австрії (128,7 млн доларів США), Німеччини (105,3 млн доларів США), Швейцарії (72,1 млн доларів США) та Данії (67,0 млн доларів США). На ці країни припало 75,7% від загальнообласного обсягу прямих іноземних інвестицій.