На Львівщині вщент згоріла господарка

У Городоцькому районі рятувальники запобігли згоранню 2 будівель. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 24 листопада, о 14:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в селі Залужжя Городоцького району. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив будівлю та понищив запаси сіна.

Рятувальники запобігли подальшому поширенню полум’я й врятували від згорання 2 будівлі.

Вогнем знищено господарську будівлю, 5 куб. м дров, 3 т сіна та речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.