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Львів’ян закрикають стати помічником Миколая для хворих діток

Соломія Григор'єва

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У Львові волонтери запрошують усіх небайдужих долучитися до благодійної акції «Миколай дітям у лікарнях», що має на меті подарувати свято дітям, до яких через важкість хвороби не можна заходити нікому, окрім лікарів. Про це пише Форпост, передає Львівський портал.

 

«Свято Миколая. Ще звечора ти чекаєш. А що ж це буде? – передчуваєш зустріч з казкою. Ранок: запах ялинки і мандаринок, пакунок під подушкою, радість розгортання подарунку. А що ж там всередині? – і біжиш хвалишся друзям та рідним… А тепер уяви: ти в лікарні. Через важкість хвороби до тебе не можна заходити нікому, окрім лікарів, та інколи навіть встати з ліжка немає сил. А свято — ось воно! І дуже хочеться чогось доброго і світлого…

Щороку десятки дітей на Миколая залишаються в лікарнях. В основному це діти з важкими захворюваннями. І саме вони, як ніхто, заслуговують на радість і казку. У Миколая багато доріг, але найважливіша веде до хворих діток», – пишуть організатори акції.

Стань помічником Миколая – здійсни дитячу мрію https://goo.gl/PdTzfR

У цій таблиці, ви можете обрати дитячу мрію та здійснити її . Після того як ви вибрали дитину, для якої хочете стати персональним Миколаєм – надішліть на електронну скриньку mykolayulikarnyah@gmail.com лист із текстом «Я хочу стати помічником Миколая для …» і вкажіть для кого саме (наприклад «… для Дмитрика 13 років (хірургія)»).

У листі зазначте свої дані для зворотнього зв’язку та принесіть подарунок до 11 грудня в майстерню Святого Миколая за адресою: м. Львів, пр.Чорновола 45«а» корпус 8. Тел. для зв’язку 073 00 83 732 – Любов.

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