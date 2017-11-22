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Омелян запевняє, що Україну чекає «рік лоукостів»

Олександр Косик

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Прихід західних лоукостів до нашої держави змусить українських авіаперевізників суттєво знизити ціну на квитки. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу ZIK, передає Укрінформ.

“Я переконаний, що наступного року справді буде рік лоукостів для України, причому лоукостів не лише, які прийдуть із Заходу, а й українські авіакомпанії змушені будуть змінити свою політику”, – заявив Омелян.

Він зауважив, що за умови існування конкуренції на ринку ціна на внутрішні авіаперельоти в середньому коливатиметься від 20 до 50 доларів в один бік, на європейських напрямках – від 30 до 70 доларів.

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